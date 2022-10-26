Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

DİYARBAKIR'da, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde 6 katlı bir binanın 5'inci katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)