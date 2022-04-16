Son dakika gündem: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Son dakika gündem: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Diyarbakır'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Karaçalı Mahallesi'nde 13 Nisan'da iki komşu esnaf arasında malzeme yeri sorunu nedeniyle meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde 13 Nisan'da hurdacılık yapan iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada, yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır, Hisarcık, Nisan, Sur, Güncel, Haberler

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