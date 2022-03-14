Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ve gelecek dönemdeki ziyaret takvimi dahil olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konulara değinildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Politika, Güncel, Haberler

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