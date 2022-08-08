Son dakika gündem: DEV KAZANLARDA KAYNATILAN AŞURELER 10 BİN KİŞİYE İKRAM EDİLDİ

Ümraniye Belediyesi geleneksel hale getirdiği aşure pişirme programıyla bu yıl binlerce kişiye aşure ikram etti. Alemdağ Caddesi'nde dev kazanlarda pişirilen aşureler yaklaşık 10 bin kişiye dağıtıldı. Aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıtan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ' Muharrem Ayı'nın hatırlanması, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız için yapılan kişisel bir gün. Bu işler tefrika için değil birlik beraberlik için ders çıkarılması gereken günler olarak görülmelidir' dedi.

Ümraniye Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin Alemdağ Caddesi'nde aşure pişirme programı düzenledi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Emin Mollaoğlu ile birçok vatandaş katıldı.Dev kazanlarda ustalar tarafından hazırlanan aşureleri tatmak isteyen vatandaşlar caddeye akın etti. Yaklaşık 10 bin kişiye dağıtılan aşurelerden almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Programda mehter takımı, Kur'an Tilaveti, ilahiler ve kasideler vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi.

'BU İŞLER BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN DERS ÇIKARILMASI GEREKEN GÜNLER OLARAK GÖRÜLMELİ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Aşure bizim hem dinimizde hem de gelenek ve göreneklerimizde Muharrem Ayı'nın hatırlanması, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız için yapılan kişisel bir gün. Bayram günü. Bir taraftan da Hz. Hüseyin Efendimizin şehit edilmesinden dolayı da, ciddi bir hüznümüz var. Cenab-ı Hak Hüseyin Efendimizin ve şehit olan diğer sahabenin hepsine gani gani rahmet eylesin. Onların şefaatlerinden bizleri mahrum bırakmasın. Nice bugünlerde buluşmak üzere. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bulunursak Türk milletini, İslam alemini hiç kimse tefrikaya sokamaz. Bu işler tefrika için değil birlik beraberlik için ders çıkarılması gereken günler olarak görülmelidir. Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadelede şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Afiyet olsun diyorum' dedi.

'ETKİNLİK DUYGU YÜKLÜ'

Aşure yemeye gelen vatandaşlardan Şahmaz Kaymaz, etkinliğin duygu yüklü olduğunu söyleyerek, 'Mübarek günlerimizin başlangıcı. Belediyemize, katkısı bulunan bütün başkanlarımıza teşekkür ederiz. Bütün Müslümanlığa, İslam alemine hayırlı olsun' dedi.

Muharrem Ayı boyunca Ümraniye'nin 4 farklı noktasında yaklaşık 50 bin kişiye aşure dağıtıldı.