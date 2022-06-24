Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak içki bulunduğu belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 331 bin 801 litre kaçak alkol ve 18 litre kaçak alkol üretiminde kullanılan aroma sıvı ele geçirildi.
Operasyonda, haklarında birçok suç kaydı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel