Son dakika gündem: Denizli'de kaçak içki operasyonunda 9 kişi yakalandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak içki bulunduğu belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 331 bin 801 litre kaçak alkol ve 18 litre kaçak alkol üretiminde kullanılan aroma sıvı ele geçirildi. Operasyonda, haklarında birçok suç kaydı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Emniyet Müdürlüğü Bekilli Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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