Son dakika gündem: Demirtaş'ın 'kamu görevlisini hedef gösterme' davası ertelendi

ANKARA (DHA) - HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yargılamaya yeniden başlandı.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçunda ise sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozdu.

Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanan davanın duruşmasına, Selahattin Demirtaş ve avukatları, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 'Kobani' davasının da aynı gün görülmesi nedeniyle mazeret bildirerek katılmadı. Duruşmaya katılan Yüksel Kocaman'ın avukatı Şuranur Başgül, sanığın savunmasının alınmasının ardından beyanda bulunacaklarını, mazeret konusunda ise bir diyecekleri olmadığını belirtti. Mahkeme de sanık ve avukatlarının mazeretlerinin haklı bir gerekçeye dayanması nedeniyle kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.