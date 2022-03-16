Son dakika gündem: DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 3 Suriyeli yakalandı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen 3 Suriye uyruklu, operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren ve ülkesinde bulunduğu sürede 'savaşçı' olarak görev yapan O.S., A.H. ve Z.E., operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.