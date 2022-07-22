Son dakika haber | DAVASINI GERİ ÇEKMEYEN MUHTARI VURDU; ELİNDE SİLAHLA KAÇARKEN YAKALANDI - YENİDEN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | DAVASINI GERİ ÇEKMEYEN MUHTARI VURDU; ELİNDE SİLAHLA KAÇARKEN YAKALANDI - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: BURSA'da aralarında bir dava nedeniyle husumet bulunan muhtar Ruhan Görgün'ü (64) silahla ateş ederek yaralayan Volkan Sağlıca, elinde silahla kaçarken yakalandı.

BURSA'da aralarında bir dava nedeniyle husumet bulunan muhtar Ruhan Görgün'ü (64) silahla ateş ederek yaralayan Volkan Sağlıca, elinde silahla kaçarken yakalandı. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüphelinin olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki Tarihi Namazgah Parkı'nda meydana geldi. Elindeki silahla park içerisindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, aralarında dava bulunan muhtar Ruhan Görgün'e davayı geri çekmesini söyledi. Görgün'ün talebini reddetmesiyle ardı ardına ateş etti. Görgün bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı haldeki muhtar Görgün, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki bacağına da kurşun isabet eden Görgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

ELİNDE SİLAHLA GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin Namazgah Parkı'ndan kaçtığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parkın üst kapısından caddeye çıktığı, elinde silahla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı'nın arka sokağındaki Hayriye Camii'ne giderek cemaate muhtar Ruhan Görgün'ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title