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Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınının başladığı bölgede bulunan trafoda inceleme yapıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika gündem: Datça'daki orman yangınının başladığı bölgede bulunan trafoda inceleme yapıldı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının başlamasına neden olduğu belirtilen elektrik trafosu ve çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının başlamasına neden olduğu belirtilen elektrik trafosu ve çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

Mesudiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bugün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının başladığı Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda Cumhuriyet savcısı gözetiminde jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ile bilirkişi inceleme yaptı. İncelemelerde görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Datça-Mesudiye kara yolu, jandarma ekiplerince yeniden açıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterlerin ve amfibik uçakların su aldığı bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınının ilk tespitlere göre trafodan çıktığının belirlendiğini açıklamıştı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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