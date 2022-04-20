Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütmeyi sürdürüyoruz" - Haberler

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütmeyi sürdürüyoruz"

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

AA / Bayram Akkaya - Güncel

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