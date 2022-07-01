Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü muhtıra) Verilen sözler önemli ama asıl olan uygulama. Terörle mücadelesinde defalarca arkasından hançerlenmiş bir ülke... Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü muhtıra) Verilen sözler önemli ama asıl olan uygulama. Terörle mücadelesinde defalarca arkasından hançerlenmiş bir ülke olarak ihtiyatlı davranıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü muhtıra) Verilen sözler önemli ama asıl olan uygulama. Terörle mücadelesinde defalarca arkasından hançerlenmiş bir ülke olarak ihtiyatlı davranıyoruz" AA / Barış Gündoğan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler Son Dakika

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