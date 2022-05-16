Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız&quot; - Haberler

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye ve Cezayir olarak) Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Türkiye ve Cezayir olarak savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız"

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

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