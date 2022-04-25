Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini... - Haberler

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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