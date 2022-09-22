Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli...
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel