Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü
AA - Sefa Mutlu - Güncel
Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le baş başa görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le baş başa görüştü.
Kök Saray'daki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev, baş başa görüşmeye geçti.
İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
AA / Sefa Mutlu - Güncel