Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına... Güncel Haberler Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez." Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına... - Haberler

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