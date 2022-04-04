Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergahında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zarureti ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan tebriğinde de bulundu.

Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Demirören Haber Ajansı / Güncel