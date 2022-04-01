Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel