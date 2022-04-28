Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk... - Haberler

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk...

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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