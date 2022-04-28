Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk...
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti
AA / Sefa Mutlu - Güncel