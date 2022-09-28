Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız." Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız." Güncel Kaynak: AA / Aylin Dal Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız.' - Haberler

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