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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüşerek, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere...

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüşerek, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere...

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüşerek, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüşerek, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Kudüs, Güncel, Haberler

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