Tırın çarptığı ATV sürücüsü öldü Güncel Haberler Çorum'un Alaca ilçesinde tırın çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi. Çorum'un Alaca ilçesinde tırın çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi. Mesut Beke idaresindeki 02 KF 570 plakalı tır, Çorum- Yozgat kara yolu Çatalkaya köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Yeter Mavili'nin (57) kullandığı ATV'ye çarptı. Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Mavili, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mavili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serdar Coşkun Yozgat Çorum Alaca Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tırın çarptığı ATV sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.