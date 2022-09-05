Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGADA 9 GÖZALTI

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberi... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polisin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polisin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde önceki gün aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada şans eseri yaralanan olmazken, bir ev ve iki araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından polisin 13 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 5 tüfek ile silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title