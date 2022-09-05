Son dakika gündem: ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGADA 9 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polisin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde önceki gün aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada şans eseri yaralanan olmazken, bir ev ve iki araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından polisin 13 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 5 tüfek ile silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.