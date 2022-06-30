Son dakika gündem: Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yapmış

DENİZLİ'de bankadan çıkan M.A.A. adlı erkeğin, içinde bir miktar ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantası, Eyüp Çelik (24) tarafından kapkaçla çalındı. Yakalanıp tutuklanan Çelik, polisteki ifadesinde, Adana'dan 35 bin TL ödüllü çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için gelip 650 lira kayıt parası verdiğini, yarışmayı kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yaptığını söyledi. Çantadaki para ve altınlar sahibine teslim edildi. Olay anı kameraya yansıdı.

Denizli'de yaşayan M.A.A., 24 Haziran'da, bir banka şubesindeki kasadan 2 beşibiryerde, 2 çeyrek altın, 18 bin TL ve 1850 euroyu çantasına koyup yola çıktı. Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağı'ndaki yaya alt geçidine geldiğinde arkasından yaklaşan kişi, çantayı kapkaçla almak istedi. Kapkaççı, kendisine direnen M.A.A.'yı bir süre yerde sürükledi. M.A.A., çantayı alıp koşarak uzaklaşan kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.A.A.'nın ifadesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ancak şüpheli bölgede bulunamadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin Eyüp Çelik olduğu ve Oto Santral Garajı yönüne gittiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ve Çelik'in Adana otobüsüne bindiğini tespit eden polis, takibe aldığı aracı yolda durdurup şüpheliyi gözaltına aldı.