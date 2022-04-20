Son dakika! ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALIP ÖLDÜ; KAZA KAMERADA

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan Emine Çakmak (58), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı Belediyesi'ne ait, Hakan Şahiner (41) idaresindeki çöp kamyonu, önceki gece Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Çakmak'a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Hakan Şahiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel