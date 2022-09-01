Son dakika gündem: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı
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Son dakika haberi: CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.
Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı fotoğrafa, sosyal medya hesabından "aah ahh" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
O teröristin cesedi yakınları tarafından geçtiğimiz günlerde Erzurum Karayazı ilçesine bağlı Çavuşköy'de toprağa verildi.
(M. Ertuğrul Polat - Şahap Çakır /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel