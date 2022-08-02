Son dakika gündem: Çekmeköy'de İmara Açılan Parkta Nöbet Tutan Vatandaşlara Polis Müdahale Etti: 9 Kişi Gözaltına Alındı

ÇAĞATAN AKYOL - GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'un AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin imara açtığı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesine karşı çıkan ve bugün yapılmak istenen ağaç söküm işlemine karşı nöbet başlatan vatandaşlara çevik kuvvet polisi müdahale etti. 9 kişi gözaltına alınırken, mahallelinin nöbet tuttuğu çadırlara ve sandalyelere zabıtalar tarafından el konuldu.

AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin imara açtığı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi girişimine, bölge sakinlerinin itirazı devam ediyor.

Konunun yargıya taşınması üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 7 Temmuz'da verdiği kararda, alanın akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin işlemlerin hukuka aykırı olduğu ve geri dönüşü imkansız zararlara yol açabileceği gerekçesiyle projenin yürütmesini durdurmuştu.

MAHALLELİNİN NÖBET TUTTUĞU ÇADIRLARA VE SANDALYELERE EL KONULDU

Mahalleli, mahkemenin yürütmenin durdurulması yönündeki kararına rağmen parkın yıkılması olasılığına karşı nöbetini sürdürüyor. Mahalle sakinleri bu sabah saatlerinde ağaçları sökmek için parka giren inşaat araçlarını engellemeye çalıştı. Polis, direnen vatandaşlara müdahale etti. Bu sırada yaşanan arbedede, aralarında Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi İlhan Bayram'ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Mahallelinin kurduğu çadırlar ve sandalyeler de zabıtalar tarafından toplanarak alandan götürüldü. Gözaltına alınanlardan bazılarının daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

MAHALLELİ DEMİRKOL: ARKADAŞLARIMIZI ZABITALAR GÖZALTINA ALDI

Nöbete devam eden Rukiye Demirkol isimli yurttaş, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Sabah saat 08.00 gibi geldiler, ağaçları yıkmak, kesmek için. Arbede yaşandı. Ağaçları söktürmemek için uğraştık, önünde durduk. Arkadaşımızlar burada gözaltına alındı. Polisin bir kısmı, bir arkadaşımızı sürükleyerek götürdü. Özellikle zabıta arkadaşlar, polislerin görevini yaptı. Arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Çok ilginçti o da. Zabıtanın görevi gözaltına almak filan değil. Şimdi de burada oturuyoruz, 'Burada oturamazsınız' dediler. Yolu kapatıyorsunuz, dediler. Ben de dedim, biz de dedik demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Bütün kendi eşyalarımızı aldılar, götürdüler. Şimdi bir kısım arkadaşlarımızla topladığımız imzaları belediyenin önüne götürdüler. Buradan yürümeye kalktılar, polis durdurdu. Hepsi belediyenin önüne gittiler. Biz de burayı beklemeye başladık. Kaymakam bize, 'Mahkeme kararı sonuçlanana kadar orada bir çivi çaktırmayacağım' demişti ama kimi kime şikayet edeceksiniz yani."

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ BAYRAM: BELEDİYE HALA RUHSAT GÖSTERMİŞ DEĞİL

Çekmeköy Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi İlhan Bayram, "Çevik kuvvetle ve ardından ekipleriyle 10 kişi olan ekibimize, orada duran arkadaşlarımıza saldırı yapıldı" dedi. Bayram, şöyle konuştu:

"Onun üzerine bizler de haberi duyunca olay yerine geçtik ve usulsüzce, belediye meclis üyesi olduğumu söylememe rağmen zabıtalar ve polis gözaltına aldı. Sonrasında beni bıraktılar ama diğer arkadaşlarımız da hemen ardından bırakıldı. Yapılan hukuksuzluk şudur; orada bir pazar alanının olmasına rağmen, 2 tane mahallede Ulus Pazarı veya Kapalı Pazar olmasına rağmen park alanı ve deprem alanına, deprem toplanma alanına inşaat yapılmasıdır. Orada ruhsatın olmadığını biliyoruz ve söylüyoruz. 'Ruhsat göster' dediğimizde, belediye hala ruhsat göstermiş değil."

CHP İLÇE BAŞKANI KIZILTAŞ: HALKIN OLURU OLMADAN HİÇBİR İŞLEMİN YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ

CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıltaş da 62 gündür inşaat işlerinin devam ettiğini söyledi. Kızıltaş, şöyle konuştu:

"Park yıkılmaya, ağaçlar kaldırılmaya çalışınca ve 62 gündür nöbet tutuyoruz. Bugün sabah saatlerinde şafakla birlikte yeniden dozerler, belediye ekipleri, çevik kuvvet gelince biz de yeniden oraya dahil olduk ve arbede yaşandı. Birtakım arkadaşlarımız dozerlerin, kepçelerin içeriye girmesine engel olmaya çalışınca polis de onları gözaltına aldı. 9 arkadaşımız gözaltına alındı. Yani park, deprem toplanma alanının yıkılarak bir kapalı pazar oluşturmasını karşı çıkıyorlar. Yaklaşık 5 binin üzerinde imzayı da belediyeye getirdik ve belediye bu imzaları alırken bile buradaki vatandaşları belediyeyi almak istemedi. Temsilci olarak 2- 3 tane arkadaş aldılar. Halbuki bu kamunun belediyesi, hiç kimsenin değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu işler kesinlikle böyle gitmeyecek. Halkın oluru olmadan hiçbir işlemin yapılmasını biz doğru bulmuyoruz."

NALBANTOĞLU: BURASI DEPREM TOPLANMA ALANIMIZ BİZİM

Belediye önünde açıklama yapan mahalleli Hülya Nalbantoğlu da parkın yıkılma sürecinin en başından beri içinde olanlardan birisi olduğunu söyledi. "Bugün buraya gelme sebebimiz, son kez belediye başkanlarımıza ve yardımcılarına seslenmekti. Ancak planlarımız pek düşündüğümüz gibi olmadı" diyen Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

"Sabahın köründe yine çevik kuvvetle araçlarını oraya dikerek iş makinelerini içeri soktular. 'Çarşamba ve perşembe yapacağız' dedikleri halde. Biz de böyle olunca orada toplanmak durumunda kaldık ve böyle bir öngörmediğimiz, istemediğimiz sürecin içine dahil olduk. Biz araçların içeri girmesini istemedik çünkü hukuksuzdu, usulsüzdü. Hatta ruhsat çıksa dahi olmasını istemiyoruz, dedik. Çünkü burası deprem toplanma alanımız bizim. Bu civarda başka bir yeşil alan ya da toplanma alanı da yok. Bu nedenle de orada ne yazık ki hiç hoşumuza gitmeyen, bizim gibi sadece doğayı korumaya çalışan insanların yaşamaması gereken şeyler yaşadık. Bizi polisle, zabıtayla karşı karşıya getirdi belediyemiz. Biz derdimizi bile anlatırken bizi böyle ablukaya alıp tutup gözaltına aldılar. Hırpalayarak aldılar ne yazık ki. Hatta yürüyüp gidelim istedik, gelelim istedik belediyeye. Yürümemize bile izin vermediler. İki sıra çevik kuvvet dizdiler önümüze silahlarla, gaz maskeleriyle."

Bu arada dilekçelerin belediyeye teslim edilmesinin ardından mahalleli, tekrar parka döndü. Burada yoğun güvenlik önlemi alan polis, yurttaşlara, "Burada bekleyemezsiniz" dedi.

Beklemek isteyen yurttaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvetin ablukaya aldığı yurttaşlar, alkışlarla tepki gösterdi. Polis daha sonra yurttaşları alandan uzaklaştırdı.