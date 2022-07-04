Son dakika gündem: Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi Son dakika haberleri: Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli T.Ş'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, metal kazma kürek, metal süngü, kazma, el kantarı, dürbün, 13 mermi ve kovan, 2 metal detektör, hassas terazi ve ekipmanları ile tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 121 kurşun materyal, 63 metal obje, 58 taş obje, 19 sikke ve 1 köstekli saat ele geçirildi. Gözaltına alınarak savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan T.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Burak Akay - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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