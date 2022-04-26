Son dakika gündem: Çanakkale'de suç örgütü operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Haberler

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Son dakika gündem: Çanakkale'de suç örgütü operasyonu şüphelileri adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Çanakkale'de suç örgütü operasyonu şüphelileri adliyede (2)

Edinilen son dakika haberine göre İKİ KİŞİ TUTUKLANDIÇanakkale'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla Biga Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Güngör ile Enver Narçin tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE (DHA) - İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla Biga Adliyesi'ne sevk edilen  Mehmet Güngör ile Enver Narçin tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler N.G. ve C.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

ÇANAKKALE,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Güngör, Muhalefet, Çanakkale, Güncel, Haberler

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