Son dakika gündem: Çanakkale'de suç örgütü operasyonu şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre İKİ KİŞİ TUTUKLANDIÇanakkale'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla Biga Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Güngör ile Enver Narçin tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE (DHA) - İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Çanakkale'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla Biga Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Güngör ile Enver Narçin tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler N.G. ve C.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE,
Demirören Haber Ajansı / Güncel