Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; KARI KOCA ÖLDÜ, ÇOCUKLARI DAHİL 5 YARALI - Haberler

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Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; KARI KOCA ÖLDÜ, ÇOCUKLARI DAHİL 5 YARALI

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'de, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada Serap- Muzaffer Özdemir çifti hayatını kaybederken, 3'ü çocukları olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

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ÇANAKKALE'de, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada Serap- Muzaffer Özdemir çifti hayatını kaybederken, 3'ü çocukları olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Çiftin, çocuklarını plaja götürürken kazanın olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gelibolu ilçesi Gelibolu- Keşan yolu Kavakköy kavşağında meydana geldi. Gelibolu'dan İstanbul yönüne giden Sebahattin Kıyak'ın kullandığı B lE7414 yabancı plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Muzaffer Özdemir yönetimindeki 34 FC 2491 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobiller, refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini, 3 çocuklarının da yaralandığını belirledi. Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Kıyak ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kadın da kazada yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Serap- Muzaffer Özdemir çiftinin, çocuklarını plaja götürmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muzaffer Özdemir Gelibolu Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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