Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kısmı makilik olmak üzere yaklaşık 11 hektar ormanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel