Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2)

Gelen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kısmı makilik olmak üzere yaklaşık 11 hektar ormanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title