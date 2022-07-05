Son dakika gündem: Çanakkale'de orman yangını (2) Gelen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. YANGIN KONTROL ALTINDA Çanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kısmı makilik olmak üzere yaklaşık 11 hektar ormanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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