Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz" - Haberler

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Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz"

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.

ÇANAKKALE (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor"

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz

AA / Güncel

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