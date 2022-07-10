Son dakika haber | ÇALDIĞI KLİMA MOTORUNU TAŞIRKEN POLİSE YAKALANDI Son dakika haberler: ADANA'da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Taner Ü. (51), iş yerinden çaldığı klima motorunu taşırken, polis ekiplerince yakalandı. ADANA'da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Taner Ü. (51), iş yerinden çaldığı klima motorunu taşırken, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, kucağında klima motoru taşıyarak yürüyen kişiden şüphelenip, kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin, 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından kaydı bulunan Taner Ü. olduğu belirlendi. Taner Ü.'nün, klima motorunu, 50 metre uzaklıktaki özel eğitim kurumunun dış cephesinden çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Taner Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Taner Ü.'nün klima motorunu sökmek için bir süre uğraştığı, dikkat çekmemek için zaman zaman uzaklaşıp, geri döndüğü ve tamamen söktükten sonra kucaklayarak bölgeden ayrıldığı görüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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