Bursa haber: BURSA'DA YAŞANAN KAZADA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI - EK GÖRÜNTÜLERLE
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Bursa haber: Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3)Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e yükseldi.
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e yükseldi. Vali Yakup Canbolat ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2'sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yavuzyılmaz, yaralılardan 4'ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti. (DHA)
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel