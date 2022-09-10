Son dakika gündem: Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu Güncel Haberler Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat ustası, tadilat yaptığı binada ölü bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat ustası, tadilat yaptığı binada ölü bulundu. Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda çalışan Ömer Tunç'un merdiven boşluğunda hareketsiz olduğunu gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İnşaat ustasının cesedi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Tunç'un ölüm sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek Ömer Tunç İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.