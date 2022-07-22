Bursa gündem: BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Bursa gelişmesine göre BURSA'da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda yangın çıktı. BURSA'da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Yangın, saat 10.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki hurda deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına 5 araçla müdahale etti. Plastik malzemelerin yanması nedeniyle oluşan yoğun duman ise kentin birçok noktasından görüldü. Alevler çevredeki hurda depolarına sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Bursa'da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda çıkan ve yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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