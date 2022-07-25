Son dakika gündem: Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı - Haberler

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Son dakika gündem: Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı

AA - Cem Şan - Güncel
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Son dakika gündem: Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangın söndürülmesine destek oldu.

Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kısa zamanda söndürülürken çiftlikteki hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.

AA / Cem Şan - Güncel

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