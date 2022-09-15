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Son dakika gündem: Burkina Faso'daki terör saldırısında 8 asker öldü

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Son dakika gündem: Burkina Faso'daki terör saldırısında 8 asker öldü

Son dakika habere göre Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Sahel bölgesinin Oudalan ilçesinde orduya teröristlerce kurulan pusuda, 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Askerlerin karşılık vermesi sonucu 41 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.

Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Burkina Faso'da 2 milyon kişinin güvenlik nedeniyle yerinden olduğu biliniyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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