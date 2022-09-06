Son dakika gündem: Burdur'da motosiklet kazasında ölen gencin organları 4 kişiye umut olacak Güncel Haberler Son dakika haber: Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Emin Canlı'nın organları bağışlandı. Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Emin Canlı'nın organları bağışlandı. Kullandığı motosikletin geçen cuma günü çalıştığı mermer ocağından dönüşte Bozdağ mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Canlı, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde dün akşam yaşamını yitirdi. Organları Antalya'daki nakil merkezine gönderilen Canlı'nın karaciğeri, kalbi ve iki böbreği çeşitli illerde sıra bekleyen 4 hastaya nakledilecek. Öte yandan Emin Canlı'nın cenazesi, Karamanlı ilçesindeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / Bilal Altıok Karamanlı Burdur Güncel Haberler Son Dakika

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