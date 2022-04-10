Son dakika gündem: Bulanık ve Malazgirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Son dakika gündem: Bulanık ve Malazgirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Galip Kılınç - Güncel
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Son dakika gündem: Bulanık ve Malazgirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika gündem haberi: Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulanık Kent Meydanı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Tefek, halkın güvenini ve huzurunu sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Törene İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Malazgirt

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Malazgirt, Bulanık, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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