Son dakika gündem: Bozüyük'te uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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Son dakika gündem haberi... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince araçta yapılan aramada 41,5 gram metamfetamin, 8,63 gram sentetik kannabinoid, 0,37 gram plaka esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel