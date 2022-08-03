Son dakika gündem: Bosna Hersek'in sahil kenti Neum'daki orman yangını sürüyor - Haberler

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Son dakika gündem: Bosna Hersek'in sahil kenti Neum'daki orman yangını sürüyor

Son dakika gündem: Bosna Hersek'in sahil kenti Neum'daki orman yangını sürüyor

Son dakika haberleri... Bosna Hersek'in tek sahil kenti Neum'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor.

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Bosna Hersek'in tek sahil kenti Neum'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor.

Hersek-Neretva Kantonu Sivil Savunma İdaresince yapılan açıklamada, kentteki şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına çevre illerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının dün öğleden sonra çamlık alana sıçradığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Neum'a giden yollardan birinin dün ulaşıma tamamen kapandığı ancak yapılan çalışmalar sonrası bu yolun tekrar açıldığı belirtilirken, yangın söndürme çalışmalarına Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri helikopterleri ve Hırvatistan'a ait Canadair yangın söndürme uçaklarının da katıldığı ifade edildi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

İtfaiye Neum Güncel Haberler Son Dakika

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