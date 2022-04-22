Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü

Son dakika haberleri... Bolu'da, kocası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Bolu'da, kocası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta ikamet eden M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. (71) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede N.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Polis, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title