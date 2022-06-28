Son dakika gündem: Bodrum'da yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Bodrum'da yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi

AA - Osman Uras - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Bodrum'da yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir motoryat kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir motoryat kullanılamaz hale geldi.

Gümbet koyunda iskeleye bağlı 21 metrelik motoryatta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı tekneler bölgeden uzaklaştırılırken ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Motoryat, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

AA / Osman Uras - Güncel

Bodrum Gümbet Muğla Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title