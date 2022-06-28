Son dakika gündem: Bodrum'da yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir motoryat kullanılamaz hale geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir motoryat kullanılamaz hale geldi. Gümbet koyunda iskeleye bağlı 21 metrelik motoryatta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı tekneler bölgeden uzaklaştırılırken ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Motoryat, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. AA / Osman Uras - Güncel Bodrum Gümbet Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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