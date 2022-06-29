Son dakika gündem: BM Sudan Temsilcisi Peretz, askeri yönetim karşıtı göstericileri koruma çağrısı yaptı Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, yarın ülke genelinde, askeri müdahale karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenmesi beklenen protesto gösterilerine katılanların korunması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, yarın ülke genelinde, askeri müdahale karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenmesi beklenen protesto gösterilerine katılanların korunması çağrısında bulundu. BM Sudan Temsilcisi Peretz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yetkilileri, barışçıl toplanma hakkını ve ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Peretz, göstericilere yönelik şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, Sudan'da gerilimi tırmandırmak isteyen bozgunculara fırsat verilmemesi gerektiğini kaydetti. Geniş katılımlı gösterilerin beklendiği Sudan'da, yarın telefon ve internet hatlarının kesilmesi bekleniyor. Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı. Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı. Teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu. Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin girişimlerinden henüz netice alınamadı. Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıkladı. Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, 25 Ekim'den bu yana süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. AA / Ömer Erdem - Güncel Birleşmiş Milletler Togo Cumhuriyeti Sudan Güncel Haberler Son Dakika

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