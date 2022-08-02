Son dakika gündem: Bitlis'te haklarında arama kararı ve hapis cezası bulunan 28 kişi yakalandı Son dakika haberlerine göre Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 1-31 Temmuz tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, haklarında 2 yıl 1 aydan 27 yıl 5 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ile değişik suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı. Güncel AA / Şener Toktaş Emniyet Müdürlüğü Bitlis Güncel Haberler Son Dakika

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