Son dakika gündem: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda şüpheliler E.H. ve R.T. yakalandı. Polis ekipleri yaptıkları aramada 18,48 gram sentetik uyuşturucu, 13,51 gram esrar, ecstasy hap, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve tabanca ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H ve R.T, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhsin Arslan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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