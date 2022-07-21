Son dakika gündem: Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberi... Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Hümmet Ş. idaresindeki 51 EN 751 plakalı kamyonet, Küplü köyü kavşağında manevra yapan İsmail Erat'ın (67) kullandığı 26 E 8621 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Erat, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erat'ın evinden çalışmak üzere bahçesine gittiği öğrenildi. AA / Uğur Baklacı - Güncel Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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