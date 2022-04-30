Son dakika gündem: Bilecik-Eskişehir yolundaki araç yangını ulaşımı aksattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Bilecik-Eskişehir yolundaki araç yangını ulaşımı aksattı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Bilecik-Eskişehir yolundaki araç yangını ulaşımı aksattı

Son dakika gündem haberi: Bilecik-Eskişehir kara yolunda yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik- Eskişehir kara yolunda yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik-Eskişehir kara yolu Baharözü mevkisi yakınında G.D. idaresindeki 34 YC 0888 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan inen sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Eskişehir, Baharözü, Tragger, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title