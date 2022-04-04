Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA (2)

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobile ve park halindeki 3 araca çaptı. Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu. Kazada yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün çarptığı araçlar çekici ile kaldırıldı. İETT otobüsü de kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel